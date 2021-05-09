وزير الصحة يستقبل شاحنات جزائرية محملة بالأكسجين لفائدة المؤسسات الإستشفائيّة التونسية

09/05/2021 |

أدى وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي اليوم الأحد 9 ماي 2021 زيارة عمل إلى ولاية القصرين تولى خلالها بمعبر بوشبكة الحدودي معاينة وصول شاحنات جزائرية محملة بالأكسجين لفائدة المؤسسات الإستشفائيّة التونسية وذلك في إطار مجابهة جائحة كوفيد-19
وقد توجه الوزير بالمناسبة بعبارات الشكر والتقدير للشعب وللحكومة الجزائرية على دعم تونس بكميات الأكسجين التي إنطلقت في تصديرها لبلادنا منذ فترة والتي ستتواصل بصفة دورية لمجابهة الإرتفاع المتواصل في إستهلاك هذه المادة بالهياكل الصحية الوطنية بالتزامن مع تزايد عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الذي يتطلب وضعهم الصحي توفير مادة الأكسجين للتكفل بهم

المصدر : وزارة الصحة