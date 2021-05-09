وزير الصحة يستقبل شاحنات جزائرية محملة بالأكسجين لفائدة المؤسسات الإستشفائيّة التونسية

أدى وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي اليوم الأحد 9 ماي 2021 زيارة عمل إلى ولاية القصرين تولى خلالها بمعبر بوشبكة الحدودي معاينة وصول شاحنات جزائرية محملة بالأكسجين لفائدة المؤسسات الإستشفائيّة التونسية وذلك في إطار مجابهة جائحة كوفيد-19
وقد توجه الوزير بالمناسبة بعبارات الشكر والتقدير للشعب وللحكومة الجزائرية على دعم تونس بكميات الأكسجين التي إنطلقت في تصديرها لبلادنا منذ فترة والتي ستتواصل بصفة دورية لمجابهة الإرتفاع المتواصل في إستهلاك هذه المادة بالهياكل الصحية الوطنية بالتزامن مع تزايد عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الذي يتطلب وضعهم الصحي توفير مادة الأكسجين للتكفل بهم
المصدر : وزارة الصحة