وزير الشؤون الخارجية الجزائري يسجّل تطابقا كبيرا بين موقفي تونس والجزائر من القضية الليبية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الإثنين 13 جويلية 2020 بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية الجزائري السيد صبري بوقادوم الذي جاء محملا برسالة من الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون
وكان اللقاء مناسبة للتطرق إلى الوضع في المنطقة وخاصة في الشقيقة ليبيا، ولتجديد التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الموجود بين تونس والجزائر على جميع المستويات من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المحنة التي تمر بها بلادهم عبر وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار
وأفاد السيد صبري بوقادوم أنه سجل بارتياح التطابق الكبير لموقف البلدين إزاء الأزمة في ليبيا وعزمهما على العمل معا من أجل تجاوز الانسداد الحاصل حاليا، باعتبار أن القضية الليبية مسألة أمن وطني بالنسبة إلى البلدين وأن المساهمة في معالجتها واجب يقتضيه المصير المشترك وحسن الجوار
كما مثل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس والجزائر في كافة المجالات والتي ينتظر أن تعرف دفعا جديدا بمناسبة زيارة الدولة التي سيؤديها الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون إلى تونس في الفترة المقبلة
رئاسة الجمهورية التونسية