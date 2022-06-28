وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي وفدا من خبراء البنك الدولي

التقى وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، صباح اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022 بمقر الوزارة، وفدا من خبراء البنك الدولي تتقدمه السيدة « آنوش بيزانيان » المسؤولة عن قطاع الحماية الاجتماعية والتشغيل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوفد المرافق لها والذي يضم السيد « الكسندر آروبيو » الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس وذلك بحضور رئيس الديوان ورئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والمديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية والمديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية وعدد من إطارات الوزارة
وتناول اللقاء متابعة تنفيذ برامج ومشاريع التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية ولا سيما برنامج « الأمان الاجتماعي »
وتولى الوزير بهذه المناسبة، التأكيد على الأهمية التي توليها الحكومة للفئات الاجتماعية الهشة والعائلات محدودة الدخل ووعيها بتحديات المرحلة الاجتماعية وسعيها الجاد من أجل فرض قيم العدالة والانصاف وذلك من خلال البرامج الاجتماعية التي تتولى الوزارة تنفيذها أو التي تعتزم القيام بها