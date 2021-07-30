وزير الخارجية السعودي يؤكد لقيس سعيد وقوف بلاده إلى جانب تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 بقصر قرطاج، سموّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة
ونقل وزير الخارجية السعودي لرئيس الدولة تحيات حضرة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحترم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وكلّ ما يتعلّق بالشأن الداخلي التونسي وتعُدّها أمرا سياديا
كما شدّد وزير الخارجية السعودي على ثقة بلاده في قدرة القيادة التونسية على تجاوز هذا الظرف بما يحقق العيش الكريم والازدهار للشعب التونسي، مجدّدا التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب تونس في كل ما يدعم أمنها واستقرارها وفي مواجهة التحديات التي تعترضها. كما دعا المجتمع الدولي إلى معاضدة جهود بلادنا في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة
ومن جانبه، جدّد رئيس الدولة الإعراب عن بالغ شكره لحضرة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد على المدّ التضامني الأخوي النبيل مع بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد-19، مؤكّدا على أن الشعب التونسي لن ينسى أبدا هبّة المملكة العربية السعودية والتي تُرسّخ، مرة أخرى، مدى متانة وعمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين
كما أكّد رئيس الجمهورية على تمسّكه بتحمل أمانة ومسؤولية حماية الدولة التونسية والتصدي لكل محاولات ضربها وتفتيها