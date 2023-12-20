وزير الخارجية الروسي في زيارة عمل بيومين إلى تونس

يؤدي وزيرالخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة عمل الى تونس يومي 20 و21 ديسمبر بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار
ووفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الخارجية ،تندرج هذه الزيارة في اطار تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف امكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين
كما ستتيح المباحثات التي ستنعقد بمناسبة هذه الزيارة الفرصة لمزيد تعميق التشاور بخصوص القضايا الراهنة الاقليمية والدولية ولا سيما الوضع الخطير في الاراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار العدوان الغاشم على السكان العزل في قطاع غزة والدعوة لتكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل الى وقف دائم لاطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية العاجلة الى المدنيين
واشار البلاغ الى ان العلاقات بين البلدين تتميز بعراقتها حيث سارع الاتحاد السوفياتي سابقا بالاعتراف باستقلال تونس وتمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بتاريخ 11 اوت 1956
كما تعززت العلاقات الثنائية من خلال انشاء الية المشاورات السياسية وتواتر الزيارات الوزارية والبرلمانية المتبادلة وتنويع مجالات التعاون على غرار التجارة والسياحة، الثقافة، الرياضة والنقل والديوانة
وشهدت العلاقات زخما اضافيا اثر الزيارة التي أداها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الى روسيا مرفوقا بالرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب يومي 26 و 27 سبتمبر 2023 ومشاركته في قمة روسيا -افريقيا التي احتضنتها مدينة سان بيترسبرغ يومي 27 و 28 جويلية 2023
وسعيا من البلدين لتعزيز أطرالتعاون الثنائي، تم انشاء لجنة مشتركة عقدت دورتها السابعة بتونس خلال الفترة من 24 الى 26 أفريل 2019، ومن المنتظرأن تعقد دورتها الثامنة بروسيا خلال سنة 2024
وتعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين بالتوقيع على اتفاق بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد رجال الاعمال والصناعيين الروسي وتأسيس مجلس الاعمال التونسي الروسي
وشهد حجم الواردات التونسية خلال العشرة اشهر الاولى من سنة 2023 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 67,3% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وتشكل الحبوب والاسمدة والنفط الخام والغاز الطبيعي المسيّل أهم الواردات التونسية في حين تمثل الغلال والخضروات والمواد المصنعة والمنتوجات الفلاحية اهم الصادرات التونسية الى روسيا
وتسعى تونس في اطار تنويع الاسواق السياحية الى جذب السياح الروس حيث بلغ عدد الوافدين الى غاية موفى شهراكتوبر 2023 حسب احصائيات الديوان الوطني للسياحة 21506 سائحا
كما تستقبل روسيا حوالي 2000 طالب تونسي، وقد خصصت 60 منحة جامعية للطلبة التونسيين بعنوان السنة الدراسية 2024- 2025
ويتطلع البلدان الى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتفعيله في مجالات الفلاحة والتربية والنقل والاعلام والتعاون اللامركزي من خلال ابرام توأمات بين عدد من المدن التونسية ونظيرتها الروسية وكذلك استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة المتكافئة وتبادل المنافع التي تتيحها الامكانات الواعدة للبلدين