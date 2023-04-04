وزير الخارجية الإيطالي يشرح مقترح بلاده لمساعدة تونس

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني
مقترح إيطاليا لدعم تونس يقوم على أساس التمويل مقابل إجراء إصلاحات.
اقتراح إيطاليا لدعم تونس ينص على المساعدة، لكنه يدفع البلاد إلى إجراء إصلاحات
روما اقترحت على الفور منح 300 مليون يورو مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية.
وبعد ذلك
إذا أرادت تونس الشريحة الثانية، فسيتعين عليها إعطاء نتائج ملموسة فيما يتعلق بالإصلاحات
من الصواب إجراء الإصلاحات اللازمة ، لكن لا يمكننا تفجير الأزمة المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع
وقال “نحن على اتصال مستمر بالحكومة التونسية . من الضروري مساعدة هذا البلد وفي نفس الوقت من المهم تنفيذ الإصلاحات”، مشيرا إلى أن روما اقترحت ربط الافراج عن شرائح قرض صندوق النقد (1.9 مليار دولار في المجمل) : بمسار الإصلاحات خطوة بخطوة
المصدر | وكالة نوفا الإيطالية