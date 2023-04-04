وزير الخارجية الإيطالي يشرح مقترح بلاده لمساعدة تونس

04/04/2023 |

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني

🔴 مقترح إيطاليا لدعم تونس يقوم على أساس التمويل مقابل إجراء إصلاحات.
🔴 اقتراح إيطاليا لدعم تونس ينص على المساعدة، لكنه يدفع البلاد إلى إجراء إصلاحات
🔴 روما اقترحت على الفور منح 300 مليون يورو مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية.
وبعد ذلك
🔴 إذا أرادت تونس الشريحة الثانية، فسيتعين عليها إعطاء نتائج ملموسة فيما يتعلق بالإصلاحات
🔴من الصواب إجراء الإصلاحات اللازمة ، لكن لا يمكننا تفجير الأزمة المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع

وقال “نحن على اتصال مستمر بالحكومة التونسية . من الضروري مساعدة هذا البلد وفي نفس الوقت من المهم تنفيذ الإصلاحات”، مشيرا إلى أن روما اقترحت ربط الافراج عن شرائح قرض صندوق النقد (1.9 مليار دولار في المجمل)  : بمسار الإصلاحات خطوة بخطوة

المصدر | وكالة نوفا الإيطالية