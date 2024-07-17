وزيرة قيس سعيد للنقل تبشّر باستراد حافلات « روبا فيكيا » في ظل الوضعية التي تواجهها المالية العمومية

قالت وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري ان دفعة من الحافلات المستعملة « روبا فيكيا » ستصل الى تونس خاصة بعد الألعاب الأولمبية، بعد ان أثبتت هذه التجربة نحاحها في دعم الأسطول لكن لابد، في المقابل، من التفكير في اقتناء الحافلات الجديدة
وأكدت الوزيرة في إجابتها على عدد من الاسئلة الشفاهية التي تطرقت الى ملف النقل عبر الحافلات طرحها عدد من النواب خلال جلسة عقدها البرلمان ، الاربعاء، ان الاشكال في تونس يتمثل في ان الدولة لم تذهب في السابق نحو إرساء منظومة قوية للنقل العمومي وقد زادت مشاكل عدم توفر الصيانة الكافية في تضرر الأسطول
وأشارت المسؤولة، في سياق تطرقها الى ملف الحافلات المستعملة ، الى ان خبراء الوزارة يجدون الحافلات المستعملة عند معاينتها في وضعية جيدة لانها تخضع الى الصيانة الدورية وان خيار توريد الحافلات يعود الى ان تونس تجابه مشكل على مستوى توفير الأسطول خاصة في ظل الوضعية التي تواجهها المالية العمومية
وبينت ان تجربة دعم الاسطول بحافلات « روبا فيكيا » والتي يتم توريدها من الخارج، أثبتت نجاعتها وسيتم التقدم في الملف خاصة وان كلفة توريد هذه المعدات أقل من الشراءات الجديدة
واستعرضت الوزيرة امام النواب، في عديد المناسبات الحصص المبرمجة سواء على مستوى الشراءات الجديدة من الحافلات او الحافلات المستعملة علما وان الوزارة ستعمل على تمكين الجهات من حصص من هذه الحافلات لدعم الأسطول خاصة في ظل وجود مشاكل الصيانة وطول اجراءات الحصول على قطع الغيار للحافلات
ولاحظت الزنزري ،في اجابتها على سؤال طرحه النائب شفيق الزغفوري، ان الوزارة تعمل على إرساء مقاربة جديدة في قطاع النقل تراعي التقسيم الترابي للبلاد التونسية وحاجيات الأقاليم
وشددت على أهمية القيام بدراسات جدوى لإحداث شركات جهوية للنقل على غرار مقترح الزعفوري باحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد ، علما وانه توجد في تونس 5 شركات نقل جهوية تغطي خدماتها 12 ولاية
واشارت الوزيرة الى ان ولايات قبلي وزغوان الى جانب ولاية سيدي بوزيد تطالب بإحداث شركات جهوية للنقل لكن : الأمر مرتبط بالدراسات وتوفر الاعتمادات المالية
وبينت الزنزري، في إجابتها على سؤال طرحته النائبة بسمة الهمامي حول تأخر صدور نتائج مناظرة الشركة الجهوية للنقل بسليانة المتعلق بانتداب سائق / قابض سنة 2018 ، ان الوزارة أعادت الملف بعد دراسته من قبل التفقدية الى شركة النقل بسليانة واوصت بنشر النتائج في أقرب الآجال
واعتبرت المسؤولة ،في تعقيبها على سؤال طرحه النائب محمد الماجدي بشأن تهئية محطات الحافلات بقفصة ، الى ان شركة الفواقل ارتأت تهيئة جميع المحطات دفعة واحدة وهي بصدد اعداد كراسات الشروط وسيتم الاعلان عن طلب العروض قبل موفي اوت 2024 على ان تكون الاشغال جاهزة خلال الثلاثي الاول من سنة 2025
واكدت الزنزري، في اجابتها على مقترح تقدم به النائب الطاهر بن منصور بشان تفعيل الخط الجوي الرابط بين مطاري توزر ومدينة نيس الفرنسية، ان المردودية الضعيفة لهذا الخط وتراكم الديون دفعت الخطوط الجوية التونسية الى التخلي عن تشغيله
وشددت الوزيرة ،في اجابتها على سؤال طرحة النائب طارق المهدي يتعلق بتقدم مشروع « مترو صفاقس » الى ان الوزارة تعمل على التقدم في تنفيذ المرحلة من المشروع رغم الصعوبات التي حالت دون ذلك في السابق على غرار تحرير الحوزة و التاخير على تنفيذ شبكات المستلزمين