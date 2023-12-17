وزيرة الثقافة بعد ما اتّخْذِتْ شراتْ مُكْحلَة

على إثر حادث الانهيار الفجئي لجزء من الواجهة الجنوبية الخارجية لسور مدينة القيروان والذي أسفر عن وفاة ثلاثة عمال وإصابة ثلاثة آخرين، تتقدم وزارة الشؤون الثقافية بأصدق عبارات التعازي لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين
وقد تحوّلت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي على عين المكان لمعاينة وقائع الحادث ثم أشرفت على اجتماع طارئ للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بمقر الولاية تم على اثره إتخاذ الإجراءات التالية
– فتح تحقيق إداري بشأن مراقبة أشغال شركة المقاولات ومتابعتها من قبل المعهد الوطني للتراث، وقد تمّ فتح تحقيق قضائي مع شركة المقاولات التي تعهدت بمشروع الترميم والصيانة والتي تم اسنادها الصفقة حسب التراتيب الجاري بها العمل طبقا للأمر المنظم للصفقات العمومية
– تركيز حواجز في محيط الحادث وغلق الطريق المؤدية للسور إلى جانب وضع دعائم للأجزاء المتبقية من الجدار المنهار وتفقد السور بأكمله
– تأمين المكان وغلق موقع الحادث والشوارع المؤدية إلى باب الجلادين وغلق منافذ سور المدينة من جهة سيدي السيوري وباب الخوخة
وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية أن الوزارة لن تتوان عن تسليط أشد العقوبات على كل من يثبت التحقيق الإداري تورطه في أي تهاون أو تخاذل في أداء عمله وتحمل مسؤولياته
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