وزيرة التربية سلوى العباسي تدعو إلى احتفالية تاريخية اعترافا ب « فضل » قيس سعيد

اللي يقول (حملة انتخابية) غالط، هذي ليلة احتفالية في باب بنات اعترافا ب « فضل » قيس سعيد ونُصرة له
(توة كيف تاخذ حقك يلزم تحتفل) أرأيتم إلى أين وصلنا ؟
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بلاغ وزارة التربية
إثر سعي مطول من وزيرة التربية لحل جميع مشكلات المتعاقدين من شتى الأسلاك، أساتذة ومعلمين، ومرشدين تطبيقيين وأعوان تأطير، وبدعم مطلق من سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، لا يسع وزيرة التربية سوى أن تهنئ كافة المربين بهذا المكسب الاجتماعي التاريخي الذي سيتحقق قريبًا بصدور أمر ينظم انتداب المتعاقدين كافة، إما دفعة واحدة أو على دفعات، قاطعًا مع سنوات التهميش والظلم والمتاجرة بحقوقهم، لينبلج فجر مسار من استرداد الكرامة وتحقيق الجودة التعليمية التي تنصف المتعلم والمربي على حد سواء، حتى تحقيق الغايات الوطنية الأسمى، ويعود إلى المنظومة التربوية التونسية وهجها وألقها بين جميع بلدان العالم
وبالمناسبة، تدعو وزارة التربية المربين المتعاقدين من الأسلاك المذكورة إلى إحياء ليلة احتفالية مساء الإثنين 05 أوت بداية من السابعة مساء أمام مقر باب بنات لنتشارك جميعًا هذه الاحتفالية التاريخية، ونقطع مع عهود القهر والإذلال
أجمل التهاني وخالص الرجاء بأن يكون الغد القادم أفضل