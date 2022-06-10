وزيرا خارجية الجزائر وليبيا في تونس لتنسيق المواقف وتبادل الرؤى حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية

يؤدي وزيرا الخارجية الجزائري والليبي زيارة عمل إلى تونس اليوم الجمعة 10 جوان 2022، وذلك »من أجل تنسيق المواقف وتبادل الرؤى حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة »، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
وقالت الوزارة إنّ رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، يؤديان زيارة عمل إلى تونس »في إطار تعزيز سنة التشاور والتنسيق بين تونس والجزائر وليبيا ». وأوضحت هذا الإجتماع « سيكون مناسبة لاستعراض الاستحقاقات الاقليمية والدولية المقبلة. »، مضيفة أنّ المشازرات ستتركز على عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التنمية المندمجة والمتضامنة ومكافحة الارهاب والتصدي للجريمة المنظمة وقضايا الامن الغذائي والطاقي والبيئي في التي تفرض نفسها في ظل المستجدات الدولية الراهنة، وفق نصّ البلاغ