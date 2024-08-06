وزارة داخلية قيس سعيد تماطل إلى الآن في تسليم بطاقة عدد 3 للمترشح منذر الزنايدي

على إثر صدور بلاغ توضيحي من وزارة الداخلية اليوم 6 أوت 2024 ( اقرأه أسفله ) حول موضوع إسناد بطاقات السوابق العدلية، يعلم الفريق القانوني للمترشح منذر الزنايدي الرأي العام بأن وزارة الداخلية التونسية قد إتصلت بمحامية السيد منذر الزنايدي يوم الخميس 1 أوت 2024 وطلبت تمكينهم من مآلات تتبعات عدلية سابقة وهو ماقام به الفريق القانوني للمترشح منذر الزنايدي وتم تقديم كل تلك الوثائق يوم الجمعة 2 أوت 2024 مقابل وصل إستلام في الغرض ولازلنا لحد الآن ننتظر تسليم البطاقة عدد 3 للمترشح محمد المنذر الزنايدي رغم مرور أربعة أيام على تسلم وزارة الداخلية لكل الوثائق المطلوبة
الفريق القانوني للمترشح محمد المنذر الزنايدي
بلاغ للرأي العام
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بلاغ توضيحي لوزارة الداخلية
تعلم وزارة الداخلية أن كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية تم تمكينه منها، بإستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة والذين تمت دعوتهم إلى الإتصال بمختلف الوحدات الأمنية وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها، وذلك لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسا في إستخراج بطاقة السوابق العدلية والتي لايمكن بدونها إسداء هذه الخدمة، علما وأن المعطيات الخاصة بهذه القضايا تعد من قبيل المعطيات الشخصية والتي لا يمكن نشرها للعموم ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل الشخص المعني