وزارة الفلاحة تعلن عن اجراءات هامة لفائدة قطاع زيت الزيتون

في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لسيادة رئيس الجمهورية التونسية الرامية لضمان نجاح انطلاق موسم جني الزيتون وتحويله وتسويقه و الحفاظ على مختلف حلقات هذه المنظومة الاستراتيجية وحوكمتها ومواجهة كل أنواع المضاربة والاحتكار التي يمكن أن تمس من توازناتها واستقرارها، بالإضافة إلى دعم صمودها امام التحديات التي تفرضها الأسواق العالمية وحيث تشير كل المؤشرات لموسم جيد وواعد ومن المنتظر جمع صابة قياسية من هذه الثروة الوطنية بالمقارنة بالسنة الفارطة.
وفي هذا السياق تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري كافة الفلاحين والمتدخلين في منظومة زيت الزيتون بالاجراءات المتخذة لفائدتهم، وهي التالية
1/ انطلاق الديوان الوطني للزيت في عملية شراء كميات من زيت الزيتون في كامل تراب الجمهورية وذلك باعتماد أسعار تأخذ بعين الاعتبار الأسعار المتداولة بالسوق العالمية والداخلية
2/ وضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني بمراكزه الجهوية على ذمة الفلاحين والمنتجين لخزن زيت الزيتون حسب الرغبة
3/إقرار برنامج لتمويل تخزين كمية من زيت الزيتون لدى المنتجين في حالة تواصل تسجيل تراجع في الأسعار المتداولة في السوق الداخلية
4/ مواصلة العمل بالإجراء المتعلق بتمديد خلاص القروض الموسمية بثلاث أشهر للفلاحين وأصحاب المعاصر
5/ التنسيق مع البنوك لضمان تمويل المتدخلين بما يساهم في حسن تقدم الموسم
6/احداث خلية متابعة دائمة تكلف بالمتابعة اللصيقة لتقدم موسم الجني والتحويل والترويج ونسق تطور الأسعار داخليا وخارجيا بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة، كما تتولى التنسيق مع لجان المتابعة الجهوية لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تطرا مع تقدم الموسم
وفي الاخير، تهيب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بكافة المتدخلين في هذه المنظومة الاستراتيجية للعمل على انجاح هذا الموسم الاستثنائي والتعاطي الايجابي مع كل مراحل تثمين زيت الزيتون لما فيه خير لتونس وشعبها