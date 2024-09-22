وزارة العدل تشدد تحذيرها

تبعا لما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بسمعة ونزاهة مؤسسات الدولة وبالأمن العام، فإن وزارة العدل تؤكد التزامها بتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع حفاظا على هيبة الدولة
وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون، تجاه كل من يسعى إلى القيام بحملات مغرضة و نشر أخبار أو مضامين تمس من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة، والحملات التي تستهدف السادة القضاة أو تشكل تهديدا لسلامتهم
كما تدعو وزارة العدل السادة القضاة و كافة مكونات الأسرة القضائية إلى مواصلة أداء مهامهم بكل تفان ومسؤولية، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وفرض سيادة القانون
تونس : 22 سبتمبر 2024
بلاغ وزارة العدل