وزارة الصحة تقول : الوضع الصحّي تحت السيطرة

تشهد هذه الفترة من السنة ارتفاعًا في انتشار الأمراض التنفسية، خصوصًا الفيروسية، كما هو الحال في معظم دول العالم، بما فيها تونس
وفقًا للمعلومات المحدثة على المستويين الوطني والدولي، فإن الفيروسات المنتشرة حاليًا هي معروفة وغير مُقلقة، ولا توجد مؤشرات تدعو للقلق بشأن تهديد خطير للصحّة العامة أو انتشار واسع النطاق
تؤكد وزارة الصحة أنها تواصل متابعة الوضع الصحي بشكل يومي على المستويين الوطني والدولي، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ، وستتخذ كل التدابير اللازمة إذا تطلب الأمر. كما نؤكد أن لدينا خطة استجابة جاهزة للتعامل مع أي وباء محتمل
نذكر الجميع بأهمية الحصول على التلقيح السنوي واتباع إجراءات الوقاية الموصى بها، خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الرضع، الأطفال، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة
كما ندعو إلى توخي الحذر من الشائعات والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة
حافظوا على سلامتكم، والتزموا بالنصائح الوقائية
وزارة الصحة