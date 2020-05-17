وزارة الشؤون الخارجيّة تنتهج عدم الحيادية و سياسة التعنّت والانفراد بالرّأي

على إثر الإعلان بصفة فجئيّة عن الحركة السنويّة لأعوان وإطارات وزارة الشؤون الخارجيّة يوم الجمعة 15 ماي الجاري، وأمام تصاعد وتيرة الاحتقان داخل صفوف منظورينا، إثر إخلال الإدارة بالتزاماتها مع الطرف النقابي وإصرارها على عدم المحافظة على مناخ إجتماعي سليم ، تؤكّد النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجيّة على
– عدم التزام الطرف الإداري بتشريك النقابة الأساسية في الحركة السنوية لجميع أسلاك الوزارة قبل الإعلان عنها، رغم ما تحلّت به من روح الرّصانة و التروّي
– عدم احترام الإدارة للمقاييس المتفق عليها بمحاضر الجلسات السابقة مع الطرف النقابي
– اعتراضها على بعض التعيينات والطعن في حياديّتها
– انتهاج سياسة التعنّت والانفراد بالرّأي في اتّخاذ القرارات
– تنديدها بضرب مبدأ تكافئ الفرص بين موظفي الوزارة في التعيينات بالخارج
وعليه،
فإنّ النقابة الأساسيّة تعبّر عن رفضها لنتائج الحركة السنويّة وتدعو الطرف الاداري الى المراجعة الشّاملة للحركة السنوية لجميع الاسلاك
وتحثّ كافّة منخرطيها إلى الالتفاف حول نقابتهم والاستعداد لخوض سلسلة من التحركات التصعيدية سيتمّ تحديد شكلها وتراتيبها لاحقا
عاش الاتّحاد العام التونسي للشغل حرّا ديمقراطيا مستقلا مناضلا
دامت وحدة صف أبناء وزارة الشؤون الخارجية
عن النقابة الأساسية
لأعوان وزارة الشؤون الخارجية
الكاتب العام
حبيبة الكريمي