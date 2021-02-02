وزارة الشؤون الخارجية ترفض رفضا قطعيا تصريحات الطرطور المرزوقي حول الجزائر

تُعرب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن استغرابها الشديد من تكرّر التصريحات المسيئة للجزائر الشقيقة، وتُجدّد رفضها القطعي لكلّ المحاولات اليائسة الرامية إلى المسّ من متانة وعمق الروابط الأخوية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين تونس والجزائر
كما تؤكد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على أن مثل هذه التصرّفات غير المسؤولة لا تعبّر سوى عن أصحابها ولا تلزم الدولة التونسية، وتشدّد على أنها لن تفلح في أن تنال، بأي شكل من الأشكال، من العلاقات المتميّزة التونسية الجزائرية التي ما انفكت تشهدا تطورا ملحوظا بفضل الرغبة الصادقة للقيادتين في البلدين في تعزيز التنسيق والتشاور والإيمان المشترك بقيم التآخي والتضامن ووحدة المصير لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين
وزارة الشؤون الخارجية