وزارة الشؤون الخارجية تؤكد غلْقَ الجزائر حدودها لمجابهة فيروس: كورونا

تبعا لما راج من معلومات حول غلق السلطات الجزائرية لحدودها مع تونس، وعلى إثر الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الجزائري، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن توضح أن السلطات الجزائرية افادت بان تشديد اجراءات غلق حدودها املته سياستها الوقائية لمجابهة عدوى انتشار فيروس « كورونا » وهو إجراء ينسحب على مختلف حدودها وعلى كل الوافدين من مختلف دول العالم
ويبقى التواصل الدبلوماسي مع الشقيقة الجزائر قائما لمتابعة الحالات الانسانية والمستعجلة
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج