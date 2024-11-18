وزارة الدفاع الوطني تتسلم طائرة نقل من فائض الجيش الأمريكي

تسلمت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، بالقاعدة الجويّة بسيدي أحمد (ولاية بنزرت)، طائرة نقل من نوع « سي 130 ايتش » ، من فائض الجيش الأمريكي، وذلك خلال موكب أشرف عليه وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع، أن هذه الطائرة ستعزز أسطول جيش الطيران وتطوّر قدراته في مجال النقل العمليّاتي واللّوجستي
وقد حضر موكب التسليم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس « جوي هود »، ومساعد قائد القوّات الجويّة الأمريكيّة بإفريقيا وأوروبا الجنرال « جايزون هيندز »، وقيادات عسكرية رفيعة المستوى من الجانبين التونسي والأمريكي
ونوّه الوزير، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بمستوى التعاون الثنائي والتزام الجانبين التونسي والأمريكي بتنفيذ بنود الاتفاقيّات المبرمة بينهما، لاسيما المتعلّقة بمخرجات أعمال اللّجان العسكريّة المشتركة التونسيّة الأمريكيّة، مشيدا بالعلاقات المتميّزة التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكيّة، وبالشراكة الإستراتيجية القائمة على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل بين الطرفين
كما أبرز حرص الوزارة على دفع هذا التعاون وتدعيمه، بما يخدم مصالح الطرفين، خاصّة على مستوى تطوير القدرات العمليّاتيّة وتبادل الخبرات في مجال التدريب العسكري وتوفير معدّات وتجهيزات خصوصيّة، لاسيما في مجال النقل العمليّاتي واللوجستي
من جهته، أكد السفير الأمريكي أن تسلّم جيش الطيران لهذه الطائرة يبرهن على متانة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، مبرزا التزام بلاده بدعم جهود الوزارة لتعزيز قدرات جيش الطيران وجاهزيّته لمجابهة التحديات الأمنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حدّ السواء