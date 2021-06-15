وزارة الدفاع الجزائرية تُكذّب قطعيا افتراءات مجلة جُونْ أفْرِيكْ

نشرت وزارة الدفاع الجزائرية البيان أسفله ، اليوم الثلاثاء، نفت فيه صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توجه رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، إلى فرنسا لبحث ملف الساحل الإفريقي
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في محاولة تضليلية مفضوحة، نشر الموقع الإلكتروني لمجلة » جُونْ أفْرِيكْ » اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021، مقالا تحت عنوان : السعيد شنڤريحة، في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل
إن وزارة الدفاع الوطني تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاءت بها هذه المجلة المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية للجزائر، وتؤكد أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام، خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها بلادنا
بهذا الصدد تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتعلم لمن يهمهم الأمر أن السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يُخفِ أبدا تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن
المصدر : وزارة الدفاع الوطني الجزائرية