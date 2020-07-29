وزارة الداخلية توضح حقيقة المخطط الإرهابي الذي يستهدف مطعما سياحيا بمدينة الحمامات

بعا لما يتم تداوله على بعض صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية بخصوص إحباط مخطط إرهابي يستهدف مطعما سياحيا بمدينة الحمامات،
يهم وزارة الداخلية ان تفيد وان الموضوع لا يتعلق باحباط مخطط إرهابي وانما يتمثل في رصد تدوينة تتضمن تهديدا لمطعم في إطار تعليق على فيديو يصور منع امرأتين من دخوله، ليتم علي اثر ذلك تحديد هوية صاحب التدوينة والذي بالاطلاع على حسابه الإلكتروني، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تبين وانه يتبنى فكرا تكفيريّا
بمزيد تعميق التحريات ثبت ارتباطه بالعديد من العناصر المشتبه فيها في مجال التطرف الديني، والذين تم ضبطهم
باطلاع النيابة العمومية على كامل الحيثيات اذنت بالاحتفاظ بالمظننون فيهم من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي
وزارة الداخلية