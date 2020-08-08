في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية الى الإبلاغ السريع والأكيد عن العنصر الإرهابي « وليد بن الحسين بن عبد الملك مسعودي » من مواليد 20 سبتمبر 1987 بالقصرين (صورة مرفقة) وذلك عند مشاهدته أو الحصول على أية معلومات تخص مكان تواجده أو تحركاته
وتضع وزارة الداخلية على ذمتكم الأرقام التالية
الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11
الرقم: 71.335.000
الرقم: 193 الحرس وطني
الرقم: 197 الأمن الوطني
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية
وزارة الداخلية تدعو الى الإبلاغ السريع والأكيد عن العنصر الإرهابي وليد بن الحسين بن عبد الملك مسعودي
08/08/2020 |
في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية الى الإبلاغ السريع والأكيد عن العنصر الإرهابي « وليد بن الحسين بن عبد الملك مسعودي » من مواليد 20 سبتمبر 1987 بالقصرين (صورة مرفقة) وذلك عند مشاهدته أو الحصول على أية معلومات تخص مكان تواجده أو تحركاته