وزارة الداخلية تؤكد توزيع الأموال على المتظاهرين ضد قرارات قيس سعيد

تبعا للوقفة الاحتجاجية التي تمت بتاريخ اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 بباردو والتي شارك فيها حوالي 3500 شخص، حسب تقديرات المصالح الأمنية
تتوجّه وزارة الداخلية بالشكر لكافة أعوانها وإطاراتها من مختلف الأسلاك على الحرفية في التعامل والدرجة العالية من ضبط النفس وتأمين سلامة كل المشاركين والصحفيين وغيرهم
كما تؤكّد وزارة الداخلية أنه في سياق حرصها على تطبيق القانون، تمّ بمناسبة الوقفة الاحتجاجية المذكورة وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تحرير محاضر عدلية مع أذون قضائية في الاحتفاظ من أجل توزيع أموال وحمل ومسك أسلحة بيضاء دون رخصة والاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة
وزارة الداخلية