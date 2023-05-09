وزارة الخارجية تصمت عن الرسائل السياسية المهمة التي يحملها وزيران أوروبيان إلى تونس

أصدرت اليوم وزارة الخارجية التونسية و تمثيلية الاتحاد الأوروبي بتونس البيانين أسقله حول زيارة وزيري خارجية بلجيكيا و البرتغال إلى تونس
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تونس: زيارة وزيري خارجية بلجيكا والبرتغال بالنيابة عن الممثل السامي / نائب الرئيس جوزيب بوريل
وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية البلجيكية حاجة لحبيب و وزير خارجية البرتغال جواو غوميز كرافينيو يزورا تونس ، نيابة
عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ، جوزيب بوريل ، يومي 9 و 10 مايو
تونس جارة قريبة وشريك طويل الأمد للاتحاد الأوروبي. يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب التطورات في البلاد ، بما في ذلك آخر التطورات
وسيذكّر الوزراء خلال زيارتهم بأهمية الشراكة مع تونس ورغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة دعم الشعب التونسي. وسيلتقي الوزراء مع السلطات التونسية لبحث الأوضاع في البلاد والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وسيحمل الوزراء رسائل سياسية مهمة نيابة عن الممثل السامي بوريل والدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
سيتم إصدار بيان صحفي مع نهاية الزيارة