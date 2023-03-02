وزارة الثقافية تنظر في إعادة فتح المتحف الوطني بباردو المغلق لأكثر من سنتين

مثّلت متابعة المراحل المتقدّمة من برنامج عمل إنجاز مشاريع الصّيانة والترميم وإعادة التهيئة لمختلف قاعات متحف باردو وفضاءاته استعدادا لحدث إعادة افتتاحه محور جلسة عمل انعقدت اليوم الأربعاء 01 مارس 2023، بمقر الوزارة، تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي وبحضور رئيس الدّيوان السيد لسعد سعيّد وعدد من إطارات الوزارة
وتمّ خلال اللّقاء استعراض مختلف مراحل الصيانة وإعادة الترميم والتهيئة التي طالت أقسام المتحف، على غرار قاعات « الرقّ الأزرق » والقيروان وسوسة و »ألتيبيروس » والصّهاريج وأوذنة وغيرها، فضلا عن تأمين عروض جديدة لبعض المكوّنات كمنحوتة آلهة السّلام « كونكورد » والواجهات الجديدة لعرض مجموعة من خزف سجنان المسجّل بقائمة التراث العالمي غير المادي لليونسكو والعرض المؤقّت لفسيفساء حيدرة المجسّمة لجزر ومدن المتوسّط، إلى جانب تقديم البرامج الثقافية والفكرية والفنية والخطط الترويجيّة التي سترافق حدث إعادة الافتتاح
وشدّدت الوزيرة في هذا الإطار على ضرورة الإعداد الجيّد للبرنامج الثقافي والفنّي المرافق لحدث إعادة افتتاح المتحف، وعلى ألاّ يقتصر زمنيا على الأيام الأولى بعد الافتتاح، مثمّنة الجهود الجماعية المبذولة بين وزارة الإشراف والوزارات المعنيّة ومختلف المصالح المختصّة لإتمام مراحل إنجاز أشغال الصيانة والتهيئة والترميم التي عاشها المتحف خلال فترة غلقه
ومن المنتظر أن يفتتح متحف باردو من جديد في الأيام القادمة بالتنسيق مع سلطة الإشراف ومختلف الهياكل الحكومية المعنيّة
وزارة الشؤون الثقافية – تونس