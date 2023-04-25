وحدات المناطق البحرية بالوسط تنتشل 58 جثة آدمية

تمكنت وحدات المناطق البحرية بالوسط (صفاقس وقرقنة والمهدية) خلال 48 ساعة الفارطة من إحباط 51 عملية اجتياز ونجدة وانقاذ 1242 مجتازا وانتشال 58 جثة
وجاء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني انه تم اول امس الاحد وفي اطار هذه العمليات، إحباط 39 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 773 مجتازا الى جانب انتشال 30 جثة ، كما تمكنت هذه الوحدات أمس الاثنين من اعتراض 12 عملية ابحار ونجدة وإنقاذ 469 مجتازا مع انتشال 28 جثة
واضاف البلاغ ، أن 1207 من المجتازين هم من بلدان جنوب الصحراء والبقية من جنسيات عربية وتونسية، كما تمت إحالة الجثث على ذمة الطب الشرعي
من جهة اخرى اشار البلاغ الى ان وحدات المنطقة البحرية بالمنستير، تمكنت الليلة الفارطة، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل البقالطة وضبط 19 تونسي من بينهم عائلة متكونة من 5 اشخاص
وقد تم خلال هذه العمليات الامنية حجز مراكب وزوارق بحرية وعجلات مطاطية وكمية من البنزين
وأذنت النيابة العمومية بعد استشارتها، بمباشرة قضايا عدلية في مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة وبإتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المجتازين بين احتفاظ وتقديم وسراح، حسب ما جاء في البلاغ ذاته