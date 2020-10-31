وحدات الحرس الوطني بقفصة تلقي القبض على من تبنى عملية الذبح في مدينة نيس

على إثر تداول مقطع فيديو على صفحة بموقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » بتاريخ 29 أكتوبر 2020، تمّ من خلاله تبني العمليّة الإرهابيّة التي جدّت بإحدى كنائس مدينة نيس الفرنسيّة
تمكّنت اليوم 31 أكتوبر 2020 وحدات تابعة لإقليم الحرس الوطني بقفصة بمعاضدة الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إلقاء القبض على ذي الشبهة وبرفقته شخص آخر بعد أن تبيّن أنّه يُساعده في إعداد مقاطع الفيديو الخاصّة بتبني العمليّة الإرهابيّة
باستشارة النيابة العموميّة أذنت للوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة للتعهّد بالموضوع وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما والتحرّيات متواصلة