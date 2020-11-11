وباء كورونا : اتحاد الشغل يدعو الحكومة إلى تشديد الرقابة على المصحّات الخاصّة

أمام ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا والوفيّات المنجرّة عنها، وبعد مرور حوالي أسبوعين من القرارات الوقائيّة التي اتّخذتها الحكومة للحدّ من انتشار الوباء، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد اليوم بتاريخ 11 نوفمبر 2020
يسجّل أهمّية الحرص على تنفيذ كلّ القرارات الوقائية من حظر تجوال وتكييف لأوقات العمل وفرض استعمال الكمّامات في الأماكن العمومية وغيرها خاصّة أمام ضعف إجراءات داعمة للمستشفيات وللهياكل الصحّية، ويدعو كافة الشغّالين إلى التقيّد بها
يطالب باتّخاذ إجراءات سريعة وعملية وناجعة لدعم المستشفيات وخاصّة منها الجهوية والجامعية حتّى تتمكّن من إيواء المصابين والعناية بهم
يدعو الحكومة إلى تشديد الرقابة على المصحّات الخاصّة وتطبيق القانون تجاه المخالفين منها ممّن استغلّوا الظرف الوبائي للإثراء وابتزاز المواطن وصل الأمر عند بعضهم حدّ احتجاز جثث الموتى
يطالب الحكومة بإصدار أوامر تتضمّن إجراءات مرافقة وداعمة والتعويض للفئات الهشّة ولعمّال القطاع الخاص وأعوان قطاع السياحة وأعوان بعض المهن الحرّة التي تضرّرت أكثر من غيرها من قرارات حظر التجوال والحدّ من توقيت عملها
يدعو مؤسّسات القطاع الخاص إلى توفير الكمّامات ومواد الوقاية لعمّالها لحمايتهم وحتّى لا تمثّل عبءا على مقدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا
تونس، في 11 نوفمبر 2020
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
بيــان