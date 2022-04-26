واشنطن « قلقة للغاية » من قرار قيس سعيد إعادة تشكيل لجنة الانتخابات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء 26 أفريل إن الولايات المتحدة « قلقة للغاية » من قرار الرئيس التونسي إعادة تشكيل لجنة الانتخابات في البلاد
وسيطر الرئيس قيس سعيد على لجنة الانتخابات في البلاد يوم الجمعة ، قائلا إنه سيغير معظم أعضائها في خطوة من شأنها أن ترسخ حكمه الفردي وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات
المصدر : وكالة رويترز
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26 أفريل 2022
نيد برايس، المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية
يساور الولايات المتّحدة قلق عميق حيال قرار الرئيس التونسي بإعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتونس. إنّ وجود هيئة عليا للانتخابات مستقلّة بحقّ لأمر بالغ الأهمّية نظرًا للدور المنوط بها دستوريا في تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية القادمة في تونس. لم تنفكّ الولايات المتّحدة تبلّغ المسؤولين التونسيين بأهمّية الحفاظ على استقلال المؤسّسات الديمقراطية الرئيسة وضمان عودة تونس إلى نظام الحكم الديمقراطي. تظلّ الولايات المتّحدة ملتزمة بدعم الشعب التونسي في مساره الديمقراطي ونجدّد دعوتنا لإطلاق عمليّة إصلاح سياسي واقتصادي شفّافة تشمل الجميع يشارك فيها المجتمع المدني والنقابات العمّالية والأحزاب السياسية