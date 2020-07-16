واشنطن تطلب من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع

قالت الخارجية الأمريكية، يوم الخميس 16 ماي، إنها طلبت من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع
وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات لقناة « العربية » السعودية، أن « سياستها في ليبيا لم تتغير وأن واشنطن تعارض كل التدخلات
وأشارت إلى أن : تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت
وأكدت أنه : يجب احترام قرار حظر السلاح على ليبيا والعودة لمسار برلين
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق، إن الحل الوحيد للأزمة الليبية يكمن في العودة إلى المسار السياسي، مشددا على ضرورة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين
وأعرب بومبيو عن حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك. وأكد أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية