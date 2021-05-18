واشنطن ترى أن إصدار مجلس الأمن إعلانا في الوقت الحالي لن يساهم بخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أنها : لا تعتقد أن إصدار مجلس الأمن إعلانا في الوقت الحالي سيساعد في خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة « رويترز » إن غرينفيلد : أبلغت مجلس الأمن الدولي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين
وأضاف المصدر أن : غرينفيلد قالت لمجلس الأمن إننا لم نلتزم الصمت ولا أنتم، وتركيزنا منصب على المساعي الدبلوماسية المكثفة لإنهاء العنف
وأشار إلى أن « غرينفيلد عبرت عن عدم اعتقادها بأن إصدار مجلس الأمن إعلانا في الوقت الحالي سيساعد في خفض التصعيد
ستة وعشرون دولة عضو في الاتحاد من أصل 27 دعوا طرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار
أكد الاتحاد الأوروبي عزمه العمل مع الولايات المتحدة وسائر أطراف رباعية الوسطاء الدوليين من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل
وفي ختام اجتماع طارئ عقده وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل اليوم الثلاثاء، قال بوريل: « نعتقد أن الحل السياسي الحقيقي ضروري فهو وحده كفيل بجلب السلام. وهذا يتطلب إعادة الأفق السياسي. ما ينبغي فعله الآن هو وقف العنف والانخراط في حوار سياسي من أجل إعادة إطلاق عملية السلام. سنعمل على تحقيق هذا الهدف مع شركائنا، ومع الولايات المتحدة، ومع الرباعية (التي تضم أيضا روسيا والأمم المتحدة)
وصرح بوريل بأن وزراء خارجية 26 دولة عضو في الاتحاد من أصل 27 دعوا طرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار. ولم يذكر رئيس الدبلوماسية الأوروبية الدولة التي لم توافق على مخرجات الاجتماع الطارئ