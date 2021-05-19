واشنطن تؤكد على إسرائيل ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بيني غانتس بضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة
وقال أوستن في تغريدة عبر « تويتر »: « تحدثت صباح اليوم مع غانتس وشددت على دعمي المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها »، مشيرا إلى : أننا راجعنا تقييمات الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وشددت على ضرورة على وقف التصعيد
وقال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم، وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم
فيما كشفت صحيفة « يديعوت أحرونوت » إنه رغم الضغوط التي يمارسها بايدن لوقف القتال في غزة، فإن إسرائيل تلمح إلى أنها ستواصل حملتها العسكرية
تشديد القصف قبل وقف إطلاق النار
قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن إسرائيل ستشدد قصفها لقطاع غزة الليلة تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين
وقالت القناة الإسرائيلية إنه : قبل وقف إطلاق النار الوشيك والذي من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الجمعة، يستعد الجيش الإسرائيلي لقصف جميع الأهداف المتبقية في غزة الليلة وتشمل الأنفاق والقوة البحرية والصواريخ الثقيلة التابعة لحركة حماس
ونقلت القناة عن مصادر مصرية، إشارتها إلى أنه : تم التوصل إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقد يعلن الطرفان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة