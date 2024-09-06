وأخيرا هيئة المحامين تصدر بيانا باهتا عن تجاوزات هيئة بوعسكر للإنتخابات

اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن الأحكام القضائية الباتة إذا ما صدرت وتم الإعلام بها طبقا للإجراءات القانونية تكتسب حجيتها من القانون وتنفذ بقوة القانون وباسم الشعب بما يجعلها واجبة الاحترام من قبل الجميع
وحذّر مجلس الهيئة، في بيان باهت، من تبعات السجال الحاصل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ( هيئة بوعسكر ) والمحكمة الإدارية، لمساسه بهيبة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين فيها، منبها من خطورة هذا السجال على السلم الاجتماعي لمساسه بمكانة القضاء كوسيلة لفض النزاعات بما يؤدي إلى فقدان الثقة في القضاء على وجه الخصوص وفي مؤسسات الدولة عموما
وتبعا لما عاينته الهيئة من تضييقات يومية على المحامين في إطار عملهم، طالب مجلس الهيئة السلطات العمومية وجهة التتبع وإدارة السجون والباحث الابتدائي بوجوب احترام حق الدفاع في ممارسة مهامه في ظروف ملائمة ومحترمة طبق مقتضيات القانون
واستنكر مجلس الهيئة التضييقات المسلطة على عدد من المحامين والناشطين والمواطنين من قبل السلطات والإدارات المتعهدة ، معّبرا عن رفضه وتنديده بكل الممارسات المهينة التي تعرضت لها الأستاذة سنية الدهماني وكافة المحامين الموقوفين
ودعا السلطات العمومية والقضاء إلى تحمل مسؤولياته في تحقيق وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة للمحامين الموقوفين وحمايتهم من أي انتهاك أو اعتداء على حرمتهم الجسدية واعتبارهم وكرامتهم، مؤكدا أن القضاء الوطني المستقل هو الوسيلة الوحيدة المختصة بفض كافة النزاعات
كما طالب برفع كافة التضييقات على وسائل الإعلام بخصوص تغطية العملية الانتخابية باعتبار الإعلام الحر ضمانة أساسية لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة