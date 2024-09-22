يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ( هيئة بوعسكر) ان تعلم الراي العام انه في اطار متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الاعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية و كذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي اطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية، توصلت الهيئة مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي عدد من تلك المؤسسات الاعلامية والجمعيات لتحويلات مالية متاتية من العديد من الجهات الاجنبية بمبالغ هامة وذلك قبيل واثناء الفترة الانتخابية الحالية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة، وتبعا لذلك تمت احالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للنيابة العمومية للتعهد
هيئة بوعسكر للانتخابات تحيل بعض المؤسسات الاعلامية الخاصة والجمعيات على النيابة العمومة
22/09/2024 |