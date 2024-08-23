هيئة بوعسكر للإنتخابات لم تتخذ قرارا برفض ترشح عبير موسي وعلى المحكمة الإدارية إنصافها

قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إنه بعد إقرار المحكمة الادارية في أحكامها الأخيرة المتعلقة بطعون الانتخابات الرئاسية، لا يوجد قرار من هيئة الانتخابات يقضي برفض ترشح يخص موسي بل إن القرار يخص فقط المحامي عماد القريشي الذي كان في الاصل قدم ملف ترشح موسي بالنيابة لكن هيئة الانتخابات اعتبرته مترشحا وقررت رفض ترشحه
وبيّن رئيس هيئة الدفاع علي البجاوي في تصريح لموزاييك أن الصفة في الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الادارية تم قبولها رغم عدم وجود قرار برفض ترشح عبير موسي وتم تعيين الجلسة ليوم 25 اوت 2025
وتابع البجاوي أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية ناقشت مسألة التزكيات والبطاقة عدد 3 في ملف بقية المترشحين لكنها في ملف عبير موسي لم تدرس الا مسألة التوكيل في ايداع الترشح وبررت عدم الخوض في مسألة رفض الخزينة العامة ايداع مبلغ للحصول على وصل الضمان المالي وعدم تمكين موسي من الحصول على نموذج جمع التزكيات بانها لا تبسط رقابتها على جهات اخرى اصدرت قرارات الرفض في هذه المسائل في الوقت الذي تختص في المحكمة الادارية ببسط رقابتها على كامل المسار الانتخابي وفق تعبيره
وعبّر البجاوي عن أمله في أن تنصف الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ملف ترشح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وتمكنها من العودة الى السباق الرئاسي
استمعوا إلى كامل الندوة الصحفية التي قدمتها لجنة الدفاع عن عبير موسي