هيئة بوعسكر للإنتخابات ترفض تسلم التزكيات الشعبية والنيابية للمترشح المنذر الزنايدي

بعد إيداع مطلب ترشح السيد منذر الزنايدي لدى الهيئة العليا المستقلة ( هيئة بوعسكر ) للإنتخابات للإنتخابات، تلقى فريق الحملة إشعارا من الهيئة بضرورة تعويض 2400 تزكية شعبية لا تستجيب للشروط حسب عملية الفرز الأولية للتزكيات
قام الفريق القانوني منذ قليل، بتقديم قائمة تعويضية تضم 10 تزكيات نيابية تسهيلا لعمل الهيئة وتجنبا لرفض الهيئة لتزكيات شعبية مجددا رغم حيازة فريق الحملة لأكثر من 10.000 تزكية شعبية إضافية، إلا أنه فوجئ برفض الهيئة تسلم التزكيات النيابية في مخالفة صريحة للفصل 41 من القانون الإنتخابي الذي ينص على حق المترشح في تعويض التزكيات التي لا تستجيب للشروط دون تمييز بين التزكيات الشعبية والتزكيات النيابية وقد قام الفريق القانوني بتوثيق حادثة الرفض وايداع مطلب في ذلك لدى مكتب الضبط المركزي كما قام فريق الحملة بتقديم تزكيات شعبية جديدة لتعويض التزكيات التي تم رفضها من الهيئة تحت إشراف فريق قانوني قام بالتثب من كل التزكيات ومعاينتها قبل تقديمها للهيئة
ويهم فريق حملة المترشح منذر الزنايدي أن يؤكد على أنه سيستميت في ضمان حق التونسيين في انتخابات تعددية لا ترضخ لشروط وأهواء السلطة القائمة وأنه لن يتوانى عن رفع كل الإخلالات التي شابت عملية قبول الترشحات والبت فيها ومآلاتها إلى القضاء وأن مرشحهم السيد منذر الزنايدي لن يتراجع عن واجب إنقاذ تونس مهما كانت العراقيل والعقبات والممارسات الإقصائية التي أصبحت تنتهجها السلطة القائمة في ضرب واضح لكل معايير النزاهة والتنافسية والمساواة بين كل المترشحين كما يستهجن حملة التشويه والتخوين والترهيب التي تقوم بها أطراف مقربة من حملة المترشح المنتهية ولايته قيس سعيد ضد نواب محترمين من مجلس نواب الشعب قاموا بتزكية المترشح منذر الزنايدي في ممارسة مواطنية وديمقراطية تكرس التعددية داخل المشهد السياسي ولم ترق لانصار و سلطة المرشح الواحد
ربي يحفظ تونس
فريق الحملة الإنتخابية للمترشح محمد المنذر الزنايد
يوم الجمعة 9 أوت 2024 علي الساعة منتصف الليل
بلاغ للرأي العام