هيئة بوعسكر للإنتخابات أصبحت مزرعة خاصة في يد القائمين عليها

نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار من أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات : هيئة الانتخابات تريد أن تُصبح وزارة إعلام.. هي هيئة انتخابات وليست هيئة قضائية أو مكتب محاماة
هيئة الانتخابات أصبحت مزرعة خاصة في يد القائمين عليها ونصّبت نفسها اليوم هيئة الأخلاق الحميدة وهيئة الإعلام وهيئة القضاء وفي قناعتنا أنّ ما تقوم به الهيئة هو تعفين للمسار الانتخابي
سنواصل الدفاع عن الكلمة الحرة ولن نكل ولن نمل وسنواصل النضال من أجل انتخابات حرة ونزيهة يُعامل فيها كل المترشحين على قدم المساواة وأجهزة الدولة ليست مزرعة خاصة