يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ( هيئة بوعسكر ) ان توضح انه بمناسبة النظر في مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات التي تهتم بملاحظة الانتخابات وفي اطار التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة، تم اشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات اجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متاتي من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية، وتبعا لذلك تم رفض منح الاعتماد لها واحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد و اجراء اللازم
هيئة بوعسكر تصر على رفض حظور الملاحظين والمراقبين يوم الإنتخابات
09/09/2024 |