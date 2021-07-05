هيئة المرأة العربية تُكْرِم عبير موسي بجائزة المرأة العربية المتميزة في العمل البرلماني.

أعلنت هيئة المرأة العربية ، الاثنين، عن قرار تكريم البرلمانية التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي بجائزة المرأة العربية المتميزة في العمل البرلماني
وقالت الدكتورة أميرة الشنواني أمينة سر مجلس أمناء هيئة المرأة العربية في تصريح اعلامي، إن تكريم موسي، جاء تقديرا لشجاعتها في الوقوف بوجه حملات التخويف والارهاب وتغييب معايير احترام حرية التعبير وتشويه المسار الديموقراطي من طرف تيار النهضة المتأسلم في تونس عبر ممارسات العنف الجسدي والبلطجة ضد الاصوات الحرة والتي تطالب بالإصلاح
وأضافت الشنواني ، ان ما تعرضت له النائب عبير موسي من اعتداء صارخ هو انتهاك لكرامة كل النساء العربيات ، مطالبة القضاء التونسي بممارسة دوره عاجلا في رد الاعتبار لموسي ومعاقبة العناصر المسيئة لها تحت قبة البرلمان وبغض طرف من جهة رئيس البرلمان راشد الغنوشي
وأكدت المتحدثة، أنّ وفدا برئاسة محمد الدليمي الأمين العام لهيئة المرأة العربية سيتوجه الى تونس لتكريم موسي بجائزة المرأة العربية المتميزة في العمل البرلماني في مقر مجلس النواب التونسي وسط احتفالية ستدعى لحضورها فعاليات نسائية وممثلون عن منظمات دولية حقوقية تعبيرا عن التضامن الفعال مع البرلمانية التي مارست حقها الدستوري في التعبير بأسلوب حضاري