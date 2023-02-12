هيئة الدّفاع عن عبد الحميد الجلاصي تُعْلِم أن عمليّة اعتقاله قد صاحبتها انتهاكات عديدة

تعلم هيئة الدّفاع عن الكاتب والنّاشط السّياسي والمدني عبد الحميد الجلاصي ، الرّأي العام أنّ عمليّة اعتقاله قد صاحبتها انتهاكات عديدة من بينها اقتحام منزله دون توجيه أيّ استدعاء سابق ودون تبيين أيّ سبب للمداهمة ، فضلا عن الحجز التّعسّفيّ لحاسوب زوجته المتضمّن لمعطيات عملها وأبحاثها ونصّ أطروحتها الجامعيّة
كما تعلن أنّه لا يزال محتجزا خارج إطار القانون اعتبارا لعدم تمكين هيئة دفاعه من التّواصل معه ضمانا لحقوقه المكفولة بقانون 16 فيفري 2016 ، وقد توجّه الأستاذ سمير ديلو لثكنة القرجاني لمقابلة السّيّد عبد الحميد الجلاصي فتمّ التّعلّل بعدم وجوده « حاليّا » في مقرّ الفرقة المتعهّدة ..! ( وهو نفس الجواب الذي وُوجه به الأستاذ رضا بلحاج لدى محاولته مقابلة الموقوفين خيّام التّركي وكمال اللطيّف ، و عبد الحميد الجلاصي )
كما رفض مساعد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس ( المكلّف بالإستمرار ) تقديم أيّ معلومة متعلّلا بأنّ الملفّ : ليس من أنظاره
وإذ تعبّر هيئة الدّفاع عن رفضها لتواصل هذه الممارسات المتنطّعة و المخالفة لأحكام القانون والمواثيق الدّوليّة ولدستور 27 جانفي 2014 فإنّها تعلن تجنّدها لمواجهة كلّ الإنتهاكات الرّامية لتوظيف القضاء في حملات ترهيب لمعارضي منظومة الإنقلاب بتلفيق القضايا والملفّات وكيل الإتّهامات عبر وسائل الإعلام قبل سماع المتّهمين واطّلاع المحامين على التّهم ومؤيّداتها المزعومة
عن هيئة الدّفاع عن عبد الحميد الجلاصي
الأستاذ سمير ديلو