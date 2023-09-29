هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسييّن تطلب سماع عدد من الدّيبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس

يهم هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيين المعتقلين في قضيّة « التّآمر » إعلام الرأي العام أنّها قدّمت إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهّد بقضيّة « التّآمر » مطلبا كتابيّا في سماع الدّيبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس والآتي بيان هوياتهم
1/ السيد ماركوس كورنارو « MARCUS CORNARO » سفير الإتحاد الأوروبي بتونس.
2/ السيد ارديزون قوليارمو « ARDIZONE GUILLERMO » سفير اسبانيا بتونس.
3/ السيد اوندري باران « ANDRE PARRANT » سفير فرنسا بتونس.
4/ السيدة هاذر كالباخ « HEATHER KALMBACH » مسؤولة العلاقات السّياسية بسفارة الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس.
5/ السيدة ناتاشا فرانشيسكي « NATASHA FRANCESCHI » الموظّفة بسفارة الولايات المتّحدة الامريكية بتونس.
6/ السيد لورينزو فانارة « LORENZO FANARA » السفير السّابق لإيطاليا بتونس.
7/ السيد فابريتسيو صادجو « FABRIZIO SAGGIO » السفير الحالي لإيطاليا بتونس.
8/ السيد أوليفي بوافرو دارفور « OLIVIER POIVRE D’ARVOR » السفير الأسبق لفرنسا بتونس.
وتؤكد هيئة الدّفاع على أنها وجدت نفسها مضطرة للقيام بهذا الإجراء بإعتبار وأن النّيابة العمومية بعد أن كانت قد أصدرت بلاغا برّأت فيه جميع الديبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس من كل تصرّف غير قانوني يمكن أن يشملهم، فإنّنا نجد أنّه كلّما تقدّمنا بمطلب إفراج عن المنوّبين المعتقلين إلا وجاءتنا مستندات الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بتونس تطلب رفض الإفراج بناءا على خطورة التهم وخاصة منها التّخابر مع الديبلوماسيين الأجانب
تونس في 29 سبتمبر 2023
هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسييّن