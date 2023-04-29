هيئة الدّفاع عن الإخواني نور الدّين البحيري تدعي فضيحة تدليس جديدة في البحث

تعلم : هيئة الدّفاع عن الأستاذ نور الدّين البحيري
أنّه تبيّن بمناسبة سماعه اليوم أمام السّيّد قاضي التّحقيق أنّ التّدوينة التي نسبها له باحث البداية مدلّسة ووهميّة و لا وجود لها أصلا وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنّصّ الكتابيّ للتّصريح المنسوب له بتاريخ 08 جانفي 2023
وتذكّر بأنّه قد تمّ تعهيد مكتب تحقيق جديد للنّظر في القضيّة بعد التّجريح في قاضي التّحقيق 33 الذي تمّ تتبّعه جزائيّا لتورّطه في جريمة الإمتناع المحظور عن الإذن بعلاج المنوّب رغم معاينته للإصابات التي تعرّض لها بمناسبة مداهمة منزله والتي استوجبت تدخّلا جراحيا لمعالجة كسر في الكتف
كما تعلن هيئة الدّفاع أنّها قامت بكلّ المعاينات المستوجبة وجهّزت ملفّا متكاملا قصد تتبّع كلّ من تورّط في الجرائم الاي ارتُكبت في حقّ منوّبها
تونس في 28 أفريل 2023
عن هيئة الدّفاع