هيئة الدفاع عن عبير موسي ستقوم بحملة في الجهات لكشف خطورة ترسانة القضايا المثارة ضد منوبتهم

إن هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ تاريخ 3 أكتوبر 2023 تعلم الرأي العام أنها قررت
1- التوجه إلى الجهات للتواصل مع الفروع الجهوية للمحامين ومع الزملاء داخل الجمهورية للتعريف بحجم الخروقات والتجاوزات التي شابت الملف الذي احتجزت من أجله الزميلة ولتحسيسهم ب الجديدة المثارة ضدها والتي تتعلق بمحاكمتها من أجل أنشطتها وأفكارها السياسية ومواقف حزبها المعارضة للسلطة والتحركات الميدانية التي قام بها الحزب الدستوري الحرّ خلال السنوات الفارطة
2- تقديم شكاية ضد الوفاق الإجرامي المكوّن على شبكات التواصل الاجتماعي الذي يقوم بتسريب القرارات القضائية قبل صدورها وذلك قصد فتح تحقيق في علاقة هذه الأطراف بدوائر القرار والتثبت من مدى وجود مطبخ سري تخطط فيه الإحالات والإيقافات والمحاكمات السياسية
3- توجيه إشعارات إلى المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة والمقرر الخاص لحرية التعبير بالأمم المتحدة حول خطورة ما تتعرض له الزميلة من هجمة قضائية بسبب نشاطها السياسي وترشحها للانتخابات الرئاسية القادمة
هذا وتعلن هيئة الدفاع أنها ستوجه مكتوبا إلى إدارة السجن المدني بمنوبة لتخصيص سيارة إسعاف لنقل الزميلة الأستاذة عبير موسي إلى المحكمة عند الاقتضاء وتحذر من نقلها في ظروف لا تتلاءم ووضعيتها الصحية الحرجة، كما تحذر من إخراجها من مركز احتجازها دون إعلام أعضاء هيئة الدفاع
وإذ تطالب هيئة الدفاع باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحفظ السلامة الجسدية للزميلة الأستاذة عبير موسي، فإنها تستنكر التمطيط في الزمن القضائي وتأبيد الإجراءات بهدف إبقاءها بحالة احتجاز تنكيلا بحقوقها الشرعية.
تونس في 19 جانفي 2024
الإمضـــــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
بلاغ إلى الرأي العام