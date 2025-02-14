هيئة الدفاع عن عبير موسي تُحمِّل المؤسسة السجنية المسؤولية كاملة عن أي مكروه قد يلحق بمنوِّبتها

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 الرأي العام
أن الـزميلة دخلت يومهـا الثـالـث من إضراب الـجـوع وهي دون متــابعة طـبية إلى حد صـبـاح
هذا اليوم أي الجمعة 14 فيفري 2025 بإعتبار رفض إدارة السجن تلقي إعلام رسمي بموجب محضر بدخولها في إضراب جوع ورفضها سماعها بموجب محضر بتلقي شكايتها بخصوص الإعتداء الذي تعرضت له يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 من خلال التعسف في إحالتها على لجنة التأديب دون أن ترتكب أي مخالفة وفي خرق جسيم لكافة الإجراءات التأديبية وفي محاولة من المشرفين على مركز الإحتجاز التغطية على إنتهاكهم للسر المهني للمحامين وتضييقهم عليهم أثناء آداء مهامهم
وتبعا لما سبق، ولأنّ الزميلة عبير موسي ليست في وضعية آمنة، فإنّ هيئة الدفاع تُحمِّل المؤسسة السجنية المسؤولية كاملة عن أي مكروه قد يلحق بمنوِّبتنا
تونس في 14 فيفري 2025
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