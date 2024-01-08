هيئة الدفاع عن عبير موسي تندد بما تعرض له الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي

إن هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ تاريخ 3 أكتوبر 2023
1- تندد بما تعرض له الدكتور في القانون والأستاذ الجامعي البشير المنوبي الفرشيشي المحامي لدى التعقيب من خلال التسرع في إحالته على قلم التحقيق أثناء قيامه بواجبه المهني بسجن المرناقية وعدم اعتبار لمبدأ ملاءمة التتبعات في خرق صارخٍ للفصل 47 من مرسوم المحاماة وتجاوزا للإجراءات وتعتبر أن ما تعرض له يمس من رموز المحاماة والجامعة التونسية واعتداء على الكفاءات العليا للبلاد
2- تدعو السيد عميد المحامين وكافة هياكل المحاماة إلى التدخل الفوري لوضع حدٍ لنزيف انتهاك حقوق المحامين والدوس على مرسوم المحاماة والكف عن تسليط المظالم على غرار ملف الأستاذة عبير موسي
تونس في 08 جانفي 2024
الإمضـــــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
بلاغ إلى الرأي العام