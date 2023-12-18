هيئة الدفاع عن عبير موسي تعتبر صمت وزارة العدل على ما ادعاه « خبيرها » المشبوه مشاركة له في الجريمة

بعد كشف جملة من الحقائق الصادمة والشبهات الجدية التي تحوم حول الشخص المنتدب من السيّد قاضي التحقيق لمعالجة المعطيات الشّخصية للأستاذة عبير موسي في إطار مأموريّة باطلة وغير محددة الموضوع ودون ارتباط بالملف الذي تم اختلاقه لاحتجازها قسريًا منذ 03 أكتوبر2023،
فإنّ هيئة الدفاع تعلم الرأي العام
1- بأنّها وجهت إشعارًا رسميًا بوجود جريمة إلى وزارة العدل وطالبت بفتح تحقيق جدي في الشهائد المثبتة للاختصاصات التي ينسبها الشخص المنتدب لنفسه لتبرير تكليفه بمأموريات قضائيّة رغم عدم إدراجه بالقائمة المعتمدة من الوزارة مستفيدا باطلا من أحكام الفصل 33 من قانون الخبراء العدليين كما طالبت بإحالة الملف إلى النيابة العموميّة للتحقيق في جرائم انتحال صفة وتدليس طابع التي ارتكبها الشخص المذكور كالتدقيق في علاقتهِ بالخارج وطرق وآليات وتقنيات إنجاز أعماله ومدى مطابقتها للقانون
وتُحمل المسؤولية لوزارة العدل في التعامل مع الملف بجديّة نظرًا لخطورته على المنظومة القضائيّة والسيّادة الوطنية والحقوق الأساسيّة للزميلة عبير موسي
2- تنتظر جواب وزارة العدل على إدعاء الشخص المنتدب بوجود علاقة شراكة بين شركته غير المقيمة ومتعددة الجنسيات والوزارة بخصوص إنجاز مشاريع وضبط استراتيجيات وتعتبر ان صمت السلطة على هذه الادعاءات وعدم تكذيبها أمام الرأي العام تأكيدٌ منها لصحتها وتجزم بتدخل السلطة السياسيّة في ملف الزميلة عبير موسي بهدف مزيد التنكيل بها والاعتداء على حقوقها وتبرير تواصل احتجازها دون وجه حق
3- تُؤكد أنها أعلمت السّيد قاضي التحقيق بتوجيه الاشعار إلى وزارة العدل وقدمت له كافة المؤيدات المثبتة لارتكاب الشخص المنتدب للجرائم المبينة أعلاه مما يضرب مصداقية أعماله وطالبته بالرجوع في المأمورية المسلمة إليه واسترجاع الأجهزة التي بحوزته وذكرته بضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 57 من القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة الذي يحجر على السلطة العمومية إحالة المعطيات الشخصية إلى الذوات الخاصة دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا
هذا وتجدد هيئة الدفاع إلتزامها بمواصلة العمل لكشف خفايا الملف الباطل الذي تم تلفيقه للزميــــــــــلة عبير موسي بهدف تصفيتها سياسيًّا وتتعهد بالقيام بكل التحركات القانونية ضد الفساد المرتكب في حقها وإعلام الرأي العام بكل تطورات الملف
تونس في 18 ديسمبر 2023
الامضاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
بلاغ