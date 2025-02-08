هيئة الدفاع عن عبير موسي تطلب من المحامين عدم الإستجابة لأي طلب تسخير يسند إليهم من المحاكم

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 الرأي العام بأنّها قامت في إطار تنفيذ قراراتها الإحتجاجية
– بمقاطعة الدوائر الجنائية التي ستمثل أمامها الزميلة وسحب نياباتها من بقية الملفات المنشورة
– بتوجيه: أ- إشعار إلى السيّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أَعلَمتهُ بموجبه بقرارها المذكور وطلبت منه عدم الإستجابة لأي طلب تسخير محام لنيابة الزميلة أمام الدوائر الجنائية، ب- مراسلات إلى السيّد عميد المحامين ورئيس الجمعيّة التونسيّة للمحامين الشبّان لإعلامهما بالقرار وتحسيسهما بدورهما في إعلام عموم المحامين بضرورة عدم الإستجابة لأي طلب تسخير يسند إليهم مباشرة من المحاكم
كما تحصلت هيئة الدفاع على موافقة السيّد عميد المحامين على تعليق إعلام كتابي في الغرض للزملاء والزميلات وذلك بكافة المقرّات التّابعة للهيئة الوطنيّة للمحامين ومقرّات الفروع الجهويّة بمختلف الولايات، وتمكين المحامين أعضاء هيئة الدفاع من حمل الشارة الحمراء عند حضورهم لسحب نياباتهم أمام الدوائر الجنائيّة وأثناء مرافقة الزميلة لمراقبة فعاليات الجلسات دون تقديم إعلامات نيابة أمام الدّاوئر الجنائيّة
وتهيب هيئة الدفاع بأسرة المحاماة للذود عن مقوّمات المحاكمة العادلة ووقف نزيف إنتهاكات حقوق الإنسان والحرّيات
تونس في07 فيفري 2025
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