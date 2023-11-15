هيئة الدفاع عن عبير موسي تطالب هياكل مهنة المحاماة بالتدخل العاجل لوضع حدّ لانتهاك السلطة لمقتضيات مرسوم المحاماة

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 202
1- شروع عدد من المحامين في الإمضاء على عريضة تطالب السيد العميد وكافة هياكل مهنة المحاماة بالتدخل العاجل لوضع حدّ لانتهاك السلطة لمقتضيات مرسوم المحاماة وخرق الإجراءات الأساسية والجوهرية للمحاكمة العادلة وهضم حقوق الدفاع
2- تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار المحامي بشارع باب بنات – تونس وذلك يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا للتنديد بالتنكيل الذي تتعرض له الأستاذة عبير موسي وانحياز قلم التحقيق إلى صف النيابة العمومية الخاضعة للسلطة التنفيذية ورفضه الاستجابة لكل طلبات هيئة الدفاع في تقزيمٍ لدورها واعتداء على المصلحة الشرعية لزميلتنا المحتجزة قسريا
3- الانطلاق في الاتصالات بالهيئات والمنظمات النسائية والحقوقية الوطنية والدولية للتعريف بحجم المظلمة المسلطة على الأستاذة عبير موسي ومدى خطورة التجاوزات المرتكبة في حق المواطنة عموما
هذا وتؤكد هيئة الدفاع على استعدادها للتصعيد طبق ما يسمح به القانون الوطني والدولي لاسترجاع حقوق منوبتها وضمان احترام لسان الدفاع
كما تعلم الرأي العام بأنها تواصل تدارس طلب الأستاذة عبير موسي بسحب النيابات من الملف وعدم تبييض ما تقوم به السلطة من توظيف للمؤسسة القضائية لتنفيذ قراراتها السياسية
الإمضـــــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
تونس في 14 نوفمبر 2023
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان