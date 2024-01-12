هيئة الدفاع عن عبير موسي تضيّق الخناق على صمت رئاسة الجمهورية عن الفساد الخطير في وزارة العدل

على إثر ترسانة التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضــــد الأستـــــــــــاذة عبير مـــوســــــي المحتجزة قسريا منذ تــاريخ 03 أكتوبر 2023
وأمام قبر الشكايات المقدمة من طرفها بخصوص جرائم التدليس والتزوير وأعمال الفساد التي رافقت فتح الملف
ونظرا لتستر وزارة العدل على الملفات المعروضة عليها منذ أشهر والمتعلقة بالمخالفات الجسيمة المرتكبة في ملف الزميلة الأستاذة عبير موسي ورفضها موافاة المحامين بمآل الشكايات المعروضة عليها وتهرب مسؤوليها من مقابلة أعضاء هيئة الدفاع، فضلا عن عدم تحرك المجلس الأعلى للقضاء للنظر في العرائض المبلغة إليه
وأمام تواصل المظلمة المسلطة على الزميلة رغم براءتها الساطعة وبطلان كافة إجراءات القضية وفي إطار تحميل المسؤوليات لكل الأطراف المتداخلة في ملف الزميلة المحتجزة في السجن قسريا
فإن هيئة الدفاع تعلم الرأي العام بأنها
أولا: حررت عريضة تبليغ عن ملف الفساد الخطير المرتكب ضد الزميلة وقررت توجيهها إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية التي أعلنت نفسها مختصة في قبول عرائض التشكي من الفساد ورفعت شعار مكافحة الفساد
ثانيا: أودعت طلب إذن على عريضة إلى السيدة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس لتكليف أحد عدول التنفيذ لتبليغ العريضة المذكورة صحبة مؤيداتها المثبتة للتجاوزات الجسيمة إلى مصالح رئاسة الجمهورية، وتنتظر الحصول على هذا الإذن لتتمكن من تنفيذ قرارها باعتبار التعسفات التي سبق أن مارسها مكتب الضبط برئاسة الجمهورية ضد كافة مراسلات الحزب الدستوري الحرّ وعدم قبوله لأي مكاتيب صادرة عنه وآخرها الرفض التعسفي لقبول المطالب المسبقة التي ذهبت الزميلة الأستاذة عبير موسي لإيداعها يوم 03 أكتوبر 2023 ممّا تسبب في المظلمة التي تتعرض لها حاليا
وستوافي هيئة الدفاع الرأي العام بكل المستجدات في هذا الغرض
تونس في 12 جانفي 2024
الإمضـــــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
بلاغ إلى الرأي العام