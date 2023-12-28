هيئة الدفاع عن عبير موسي تدين مواصلة وزارة العدل التستر على ملف تزوير قرارات فتح البحث والحجز والإذن بالاحتفاظ

إن هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ تاريخ 3 أكتوبر 2023
– أولا: تعلم الرأي العام بأن قاضي التحقيق لم يبت في مطلب الإفراج المقدم إليه في 22 ديسمبر 2023 في الأجل المحدّد قانونا وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا للإفراج عن الزميلة الأستاذة عبير موسي وبناءا على ذلك سيتم تقديم مطلب الإفراج مباشرة إلى دائرة الإتهام
– ثانيا: تستنكر تجاهل قاضي التحقيق للجرائم المرتكبة من قبل الشخص الذي كلفه بمعالجة المعطيات الشخصية للزميلة الأستاذة عبير موسي رغم موافاته بكل المؤيدات المثبتة لذلك وإعلامه بأن الشخص المذكور موضوع إشعار بجريمة لدى وزارة العدل منذ 15 ديسمبر 2023 وتعتبر أن مواصلة تعامله معه وانتظار أعماله والإعتماد عليها رغم ذلك يمثل استباحة تامة لحقوق الزميلة ومخالفة جسيمة للقانون
– ثالثا: تدين مواصلة وزارة العدل التستر على ملف تزوير قرارات فتح البحث والحجز والإذن بالاحتفاظ المقدم ضد ممثل النيابة العمومية الذي أثار التتبع وتندد بالمماطلة في التواصل مع المحامين لإشعارهم بمآل الشكايات الواصلة إليها رغم وجود الزميلة الأستاذة عبير موسي في حالة احتجاز منذ أشهر خارج إطار القانون
– رابعا: تؤكد أن ملف الزميلة الأستاذة عبير موسي تحول من محاكمة سياسية لا غبار عليها إلى ملف فساد خطير ومتعدد الأبعاد يستهدفها وينتهك حقوقها ويضر بمصلحتها الشرعية ويمس من السيادة الوطنية في مجال القضاء والعدالة
وتعلن هيئة الدفاع أنها ستتخذ جملة من الإجراءات في الأيام القادمة للتبليغ عن الفساد وتحميل المسؤوليات السياسية والقانونية للإعتداءات التي تطال الزميلة الأستاذة عبير موسي وستعلم الرأي العام بها في الإبان
تونس في 28 ديسمبر 2023
الإمضـــــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي