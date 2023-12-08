هيئة الدفاع عن المحتجزة عبير موسي تعلم الرأي العام أنه تم نقلها إلى مستشفى القصاب

08/12/2023 |

تعلم هيئة الدفاع عن الاستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ تاريخ 3 أكتوبر 2023 الرأي العام أنه

بعد أســــــــــابيع من الآلام والأوجاع تم نقل الزميلة عبير موسي صبـــــــاح الـــــــــــــــيوم الجمعة 08 ديسمبر 2023 إلى مستشفى القصاب لعرضها على أطباء الاختصاص وإجراء الفحوصات الضرورية لحالتها

تطالب هيئة الدفاع إدارة مركز الاحتجاز بالسجن المدني للنساء بمنوبة والهيئة العامة للسجون بالإسراع في توفير الأدوية التي تم وصفها والمعدات الطبية التي تمت الإشارة بها على الزميلة من قبل الأطباء

تحمل المسؤولية للجهات المعنية عن كل تأخير في ذل

تونس في 08 ديسمبر 2023

الإمضـــــــــــــاء

هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي

بلاغ إلى الرأي العام