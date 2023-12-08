هيئة الدفاع عن المحتجزة عبير موسي تعلم الرأي العام أنه تم نقلها إلى مستشفى القصاب

تعلم هيئة الدفاع عن الاستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ تاريخ 3 أكتوبر 2023 الرأي العام أنه
– بعد أســــــــــابيع من الآلام والأوجاع تم نقل الزميلة عبير موسي صبـــــــاح الـــــــــــــــيوم الجمعة 08 ديسمبر 2023 إلى مستشفى القصاب لعرضها على أطباء الاختصاص وإجراء الفحوصات الضرورية لحالتها
– تطالب هيئة الدفاع إدارة مركز الاحتجاز بالسجن المدني للنساء بمنوبة والهيئة العامة للسجون بالإسراع في توفير الأدوية التي تم وصفها والمعدات الطبية التي تمت الإشارة بها على الزميلة من قبل الأطباء
– تحمل المسؤولية للجهات المعنية عن كل تأخير في ذل
تونس في 08 ديسمبر 2023
الإمضـــــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
بلاغ إلى الرأي العام